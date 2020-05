Kristen Michal: Rail Balticu kraavikeeramisest võidab Kreml ehk EKRE viis meelega põllumeeste muredelt tähelepanu ära

Ning alltekst– ei iial enam üksi. See kellega ühenduses olla, nagu selle ühenduse kvaliteet määrab kuuluvuse. Eesti on ühenduses Euroopaga ja vaatab läände. Majanduses, julgeolekus, liitlassuhetes.

Ootamatult sündis aasta tagasi valitsus, mille juhterakonnal on endiselt leping Ühtse Venemaaga, ning selles leidis juhtrolli erakond, mille puhul peab alati tutvustamist alustama, et ei, nad pole ühe surnud mehe ideoloogia järgijad, nad on selle kõik ise välja mõelnud. Või midagi taolist. Seetõttu oli see kummaline seltskond ametisse tulles sunnitud kinnitama oma sünnitunnistusel – jah, Rail Baltica tuleb.

Lisades kaabudega kilplaste kavala klausli, et kui alla teatud taseme, 81% määra, kavatseks Euroopa seda finantseerida, siis peseme käed, siis me ei taha ühendust Euroopaga.