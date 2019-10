Kristiine keskuses on uuenenud

Ligi 20 miljonit eurot maksma läinud tööde tulemusel on kasvanud keskuse väljaüüritav pind 43 985 m2 pealt 45 076 m2-ni. Juurdeehitust keskusele ei tehtud, ent olemasolev pind on renoveerimise käigus arendatud kvaliteetsemaks. Välja on vahetatud keskuse põrandaplaadid, vaateaknad, istumispingid ja palju muud – veel enne jõule valmib ka täiesti uus puhkeala.

Renoveerimistööde käigus mindi üle keskkonnasõbralikumale energiakasutusele, mis seisneb selles, et kõik keskuse valgustid vahetati LED-pirnide vastu. „Hetkel kaardistame ka päikesepaneelide paigaldamise võimalust. Nii Kristiine Keskuse kui kogu Cityconi grupi jaoks on keskkonna- ja kliimasõbralikemate alternatiivide kasutuselevõtt väga oluline,“ sõnas Kristiine ja Rocca al Mare juht Linda Eichler.

Kaubanduskeskuse juures asub rattaparkla. Juba septembris paigaldati keskuse ümber üle 200 parkimishoidiku, millele lisandusid Bikeep nutihoidikud. Kevadel paigaldatakse elektritõukerataste parkimis- ja laadimiskohad.

Pärast uuenemist on keskuses kokku 110 moepoodi ja 15 toitlustuskoha. Nende seas on tähelepanuväärseimad Baltikumi kõige suurem Reservedi kauplus ja Eesti esimene ning suurim meelelahutuskeskus ja spordibaar O’Learys, mis asub tervelt kahe korruse peal. Äsja avas kaupluse ka nimekas jalanõudebränd Deichmann. Oma müügipinda suurendasid Rademar, New Yorker ja H&M.