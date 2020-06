Kristjan Rahu annab pool miljonit eurot Saaremaa ajaloo uurimiseks

Kolmapäeval asutasid Marika Mägi ja Kristjan Rahu projekti elluviimiseks sihtasutuse, mis omaaegse Saaremaa uurija Jean Baptiste Holzmayeri auks sai nimeks Osiliana. Rahu paigutab Saaremaa arheoloogia ja ajalooga tegelevasse sihtasutusse järgmise viie aasta jooksul 100 000 eurot aastas ning koostöös Tallinna Ülikooliga on plaanis keskenduda süsteemsetele teadusuuringutele.

Sihtasutus sõlmib lepingu Tallinna Ülikooliga, mille koosseisus Mägi ühes assistendiga tegutsema hakkab, kuigi töötasu maksab neile sihtasutus. “Me teeme ikkagi rahvusvahelisel tasemel akadeemilist teadust ja Osiliana finantstugi toimib teadusrahastusena riigi puuduva rahastuse asemel,” selgitas Mägi.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi direktor Tõnu Viik ütles, et kõnealune projekt on humanitaarteaduste instituudi jaoks erarahastuse poolest seni kõige mahukam. “Mul on hea meel, et erakapital on õla alla pannud humanitaarala uurimistööle. Selliseid koostöönäiteid ei ole palju, mistõttu on see minu silmis eriti väärtuslik. Lisaks näen, et tööl on ka väga selgeid reaalseid tulemusi oodata,” sõnas ta.

Sihtasutusse pool miljonit paigutav Kristjan Rahu ütles, et ajalooteemad on talle lapsepõlvest peale olulised olnud. “Iseenesest mõista on mul väga hea meel, et saame koos Saaremaa loo uurimisele kaasa aidata. Ajame siin kõik eri ametkondade, muuseumi ja akadeemiliste ringkondadega ühist asja,” ütles ta.

Rahu lisas, et sihtasutus, mille loomisel oli suureks abiks vandeadvokaat Madis Saar, on avatud kõigile. “Kui keegi peab valdkonda enda südameasjaks ja soovib toetada, siis on ta teretulnud,” sõnas ta.

Kõik uurimistööde käigus väljatulevad leiud saavad koha Saaremaa muuseumi kogudes. Muuseumi juhatuse liige Rita Valge ütles, et tegu on hea algatusega. “Eriti head meelt teeb asjaolu, et tegu on mitmeaastase projektiga, sest teadustöö ongi pika vinnaga asi. Ka muuseumi uue püsiekspositsiooni loomisele on sellest ainult kasu. Näen siin häid koostöövõimalusi,” lausus ta.

Projekti partner on ka muinsuskaitseamet. Mägi märkis, et sihtasutus saab ametile abiks olla leiukohtade ülevaatamisel ja dokumenteerimisel, mis säästaks ametnike aega. Vajadusel viiakse läbi ka põhjalikumaid uuringuid. “Me teeme seda sihtasutuse raha eest, ka leiud konserveerime ise, mis vähendab ameti koormust,” rääkis Mägi ja lisas, et ootab omalt poolt ametilt infot leiupaikade ja võimalike uurimisobjektide kohta.