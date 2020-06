Kristjan Rahu kulutab Utilitase müügist saadud miljoneid: soojaärimees on nüüd üle 22 aasta tegutsenud Eesti puidufirma suurosanik

"Meil on hea meel ühendada jõud Thermoryga, Eestist alguse saanud globaalse edulooga. Hindame kõrgelt ettevõtte ambitsiooni ning võimekust anda kestlikul moel lisaväärtust puidule kui olulisele taastuvale ehitusmaterjalile," ütles UG Investeeringute juhatuse esimees Kristjan Rahu. Tehingu üksikasjad ei ole poolte kokkuleppel avalikud. Tehing jõustub peale konkurentsiameti heakskiitu.

Omandatud ettevõte loodi 1997. aastal ning tegu on maailma suurima termotöödeldud puidu valmistajaga, mille aastakäive ulatub üle 100 miljoni euro ning mille tehased asuvad kolmes riigis. Ligi 700 töötajaga Thermory ekspordib toodangut enam kui 50 riiki. Soojaärimehe ettevõte UG Investeeringud oli seni ettevõtte vähemusaktsionär.

"Thermory on väga tänulik Livonia Partnersile, kellega koos on olnud põnevad kasvuaastad. Peale kiiret kasvu ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu ning tegevuse laiendamist eksporditurgudel on Thermoryl plaan edasi liikuda ning keskenduda ettevõtte orgaanilisele kasvule," märkis Thermory asutaja Meelis Kajandu.

Tema sõnul on neil nüüd plaan suurendada tootmisvõimsusi Eestis ja Soomes, arendada saeveskeid ja rahvusvahelisi müügiesindusi ning keskenduda süsinikujalajälje vähendamisele. "UG Investeeringute puhul on tegemist pikaajalise stabiilse investoriga, kes suudab vajadusel uut kapitali kaasata," on Kajandu veendunud.

Livonia Partnersi kaasasutaja Kaido Veske sõnul oli Thermory AS-i näol tegu Livonia esimese investeeringuga. "Täpselt sellisega, mida pakume oma investoritele ambitsiooni ja tulemuse mõttes. Oleme veendunud, et Kristjan Rahu osutab Thermoryle tõhusat tuge ettevõtte globaalse potentsiaali realiseerimisel," lausus ta.

Soojaärimees Kristjan Rahu müüs 2018. aasta lõpus enamusosaluse kaugküttefirmas Utilitas Austraalia ettevõttele First State Investments. Ettevõtte omanikud teenisid tehingu pealt 320 miljonit eurot.

Toona sai palju tähelepanu ka Rahu otsus kinkida igale Utilitase töötajale selle puhul 50 000 eurot, millest pärast maksude maha arvestamist said nad kätte umbes 30 000 eurot. Kuna Utilitase töötajate arv on 260 inimest, tegi see kokku 13 miljonit eurot. Rahu valdusfirma OÜ UG Investeeringud investeerib jätkusuutlikesse ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetesse tööstussektoris, infrastruktuuri- ja kommunaalvaldkonnas ja mujal.