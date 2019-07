Krõbeda hinnaga mängutubade vahel valitseb tihe konkurents

Tallinnas on kümneid mängutube, millest kõige kallimate hindadega paistavad silma need, kus on lisaks tavapärastele liumägedele ja pallimeredele ka mingeid muid tegevusi, näiteks võimalus mänguautodega võidu sõita. Hinnavahemik võib ligi kaks korda erineda sõltuvalt päevast ja kellaajast - nädala sees hommikupoolikuti, mil enamik lastest on lasteaias või koolis, saab ruumid peoks rentida märksa soodsamalt kui reedest pühapäevani või õhtusel ajal.

Kopli tänava ääres asuvas Väikese Linna mängutoas maksab suurema mänguala rentimine reedest pühapäevani 165 eurot, väiksema ala rent 150 eurot ja kogu keskuse rent samas ajavahemikus 270 eurot. Hoolimata sellest läheb mängutoal hästi: nende käive oli mullu ligi 74 000 eurot, aasta varem aga üle 55 000 euro ning kasum kasvas 2017. aasta 3600 euro juurest mullu üle 13 000 euroni.

Ka Tallinnas Mustamäe teel asuvat Lohesaba seikluslinnakut pidav UÜ Atribor, millele kuuluvad ka Imeline Mängumaa ning Elamusgolfikeskus, toob oma aruandes välja, et konkurents valdkonnas on tunduvalt kasvanud ja seetõttu keskendusid nad käibe hoidmisele.

Sünnipäeva pidamine Lohesabas maksab vahemikus 49-219 eurot ja erinevalt teistest mängutubadest, kus hind külaliste arvust ei sõltu, on sealse 2,5-tunnise peo puhul hind kallim, kui osalejate arv on suurem. Keskmiselt üheksa töötajaga ettevõtte eelmise aasta käive oli üle 480 000 euro ja kasum üle 30 000 euro.

