Krossi Kõue mõis esitas viimaks kolme aasta aruanded

Viimati esitas Krossile ja tema abikaasale Mary Krossile kuuluv Kõue Mõis OÜ tähtajaks majandusaasta aruande 2016. aasta kohta. Ametlikult kuulub Krossile endale 36 protsenti ettevõttest, Mary Krossile 27 protsenti ettevõttest ning ülejäänud osanikud on samuti Krossile kuuluvad konsultatsioonifirmad Hansamari OÜ ja Trustcorp OÜ, kirjutab ERR.

Kross on seejuures soovinud mõisa maha müüa, kuid seni tulutult. Möödunud aastal pandi mõis müüki 3,8 miljoni euroga. Kross rääkis möödunud aastal Kroonikale, et mõisa taastamine on olnud tema perele kogukonda toetav projekt ning ta loodab, et mõisa ostab keegi, "kel on parem positsioon asja edasi ajada ja keda Eesti Rahvusringhääling ses asjas pidevalt ei koti."

Viimase kolme aasta majandusaasta aruanded esitas Kõue mõis tänavu augusti viimasel päeval.

Mõis oli tunamullu 226 500 euroga kahjumis, möödunud aasta puhaskahjum vähenes 76 500 eurole. Müügitulu samas langes aastaga 414 000 eurolt 185 000 eurole.