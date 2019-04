Kruiisihooajal saabub Tallinnasse umbes 600 000 turisti

Sel aastal on suurim saabuvatest ristluslaevadest kogumahutavuse järgi Norwegian Getaway, mis tuleb siia 14 korral. Pikkuse poolest on suurim kruiisilaev hooajal 13 korda Tallinna külastav 330-meetrine Regal Princess. Reisijate mahutavuse järgi on suurim laev aga MSC Meraviglia, mis mahutab üle 5000 reisija ja käib suve jooksul Tallinnas 11 korda.

Väikseim tänavu saabuv kruiisilaev on 66 meetri pikkune Variety Voyager, mis võtab pardale kuni 70 reisijat.

Ristluslaevade hooaeg algab 27. aprillil ja viimane kruiisilaev saabub 19. oktoobril. Kokku peaks Tallinnaga tutvuma tulema üle 600 000 kruiisituristi.

"Selle aasta kruiisihooaeg tundub tulevat üsna sarnane eelmise aasta kruiisihooajaga," ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ERR-ile.

Nimelt käis eelmisel hooajal Tallinnas 341 ristluslaeva, tänavu ootab sadam ligi kuuekuulise hooaja jooksul siia aga 339 laeva.

