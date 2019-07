Kruiisituristid lahkuvad Helsingist, saamata tihti aru, kus nad viibisid

Kuid kõige rohkearvulisematel turistidel pole selle statistikaga suurt sesost, sest tavaliselt ei ööbi nad Helsingis, vaid suurtel kruiisilaevadel, mis reisivad ümber Euroopa pealinnade. Tavaliselt veedavad need rändurid Helsingis vaid mõne tunni.

Kruiisituristide arv on üsna märkimisväärne - umbes pool miljonit aastas. Ühel päeval võib külastajaid olla kuni kümme tuhat. Nii et pole ime, et nende kohalolekut turuväljakul märgatakse. Keskusest kaugemale minekuks neil aga mahti pole.

Helsingi Turunduse tegevdirektor Laura Aalto on kuulnud ka turistidest, kes pole päris kindlad, kus nad asuvad. “Kui visiit on lühike ja peatusi on juba palju tehtud, võivad Läänemere linnad seguneda, ”räägib Aalto.

Nüüd on ka kruiisihooaja kõige tihedam aeg. Hooaeg algab mais ja lõpeb septembris.

Aalto sõnul on kruiisireisid viimastel aastatel tohutult kasvanud. Külmematesse riikidesse reisimine on uus trend.

Kanada pensionärid Liviana Sluga ja Len Makerewich saabusid Helsingisse varahommikul.

Ajaga on kitsas käes, sest laev väljub Lõunasadamast täpselt nelja ajal. Päeva programm mahutab kaks ringreisi. Üks bussiga ja teine ​​laevaga.

“Me võtame sellistest tuuridest sageli osa. Mõni on Kanadas ette broneeritud, ”räägib Sluga.

Paar on ka linna vaatamisväärsustega veidi varem tutvunud. Sluga ütleb, et on lugenud katedraali, kivikiriku, Turuplatsi ja Helsingi saarte kohta.

Mõlemad tunnistavad, et kohati on olnud keeruline toimuvaga sammu pidada. Tänaseks on paar käinud Kopenhaagenis, Oslos, Berliinis, Tallinnas ja Peterburis. Järgmine sihtkoht on Stockholm. Reis lõpeb selle alguspunktis Kopenhaagenis.