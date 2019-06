Krüptorahaga kauplemine on Eestis kõigi aegade rekordtasemel

Krüptorahaga kauplemine on Eestis kõigi aegade rekordtasemel. Populaarseim krüptovaluuta on eestlastest investorite hulgas bitcoin, mille edumaa tehingute mahtude põhjal on järgnevate krüptovaluutade ees mäekõrgune, teatas Admiral Markets.