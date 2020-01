Kruuda poeg skeemitas end isa pankrotis äri suurimaks võlausaldajaks

"Oliver Kruuda käitumine on puhtalt kuritegelik," ütles ühe päris võlausaldaja, Tartu ärimehe Urmas Uustali firma OÜ Flinty esindaja vandeadvokaat Tarmo Pilv. Tema sõnul on Karl Kruuda osaühingu Consegna ligi 25 miljoni eurone nõue Rubla vastu kindlasti fiktiivne ja ta kavatseb selle kohta esitada ka kuriteoteate. Loos on oluline roll vandeadvokaat Küllike Nammil, kes paistab esindavat korraga nii Oliver kui ka Karl Kruuda huve.

