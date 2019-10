Kruudat tabas maksupettuse kohtuasja arutelul suur tagasilöök

Käibe- ja tulumaksupettuses ning valevande andmises süüdistatava Oliver Kruuda ning tema kahe endise kolleegi Rein Lepassoni ja Jaanus Rätsepa kohtuasja arutelu käigus täna tund aega kestnud istungi käigus arutleti Kruuda kaitsjate taotlust veel kaheksa täiendava tunnistaja välja kutsumiseks ning kahe täiendava dokumentaalse tõendi lisamiseks.

Kuigi asja kohtulik arutelu on kestnud juba mõnda aega ning selle käigus on ka hulga tunnistajaid juba kohtu eest läbi käinud, oli süüaluste kaitsjatel enne tunnistajatega lõplikult ühele poole saamist võimalik seni ärakuulatud tunnistustest lähtuvalt esitada taotlusi täiendavate tunnistajate ülekuulamiseks ja dokumentide esitamiseks.

Oliver Kruuda kaitsjad ka seda võimalust kasutasid, taotledes veel kaheksa tunnistaja kuulamist ning kahe dokumentaalse tõendi esitamist. Jaanus Tehver, üks Kruuda kaitsjatest põhjendas täiendavate tõendite vajadust täna kohtus sellega, et nende tunnistajate, keda seni on kaitsjate taotlustest lähtuvalt kuulatud, ütluste põhjal on nende senine arusaam mõnede kohtuasjaga seotud seikade osas muutunud ja selleks, et nad saaks oma nö kaitsestrateegiat tõestada, on neil vaja rääkida veel just kaheksa tunnistajaga ning nõuda välja kaks täiendavat dokumenti.

Selgituseks olgu öeldud, et osa kaitsestrateegiast on antud kohtuasja käigus tõestada ära, et Oliver Kruudale 2016. aasta sügiseni kuulunud piimatööstust Tere aitasid tal käest ära võtta ettevõtte suurimad võlausaldajad, Nordea ja DNB pank. Just seda seika ka täiendavate tõendite esitamise taotlus puudutas.

Arutelu fookus nihkuks liialt kõrvale