Kruuse: Ukraina tööliste tõrjumise põhjus on poliitiline kius

"Maaelukomisjonis esinenud sotsiaalminister Tanel Kiik ütles selgelt, et Ukrainast töötajate Eestisse lubamine endast suurendatud terviseriski ei kujuta. Kui Eesti on avanud piirid riikidele, kus koroonaviirusesse nakatumine viimase kahe nädala jooksul on alla 15 inimese 100 000 elaniku kohta, siis Ukrainas on see number 13."

Kruuse sõnul pole tänane maaeluminister aga näidanud mingit soovi sotsiaalministriga maha istuda ja põllumajandusettevõtjate probleem ära lahendada.

"Ajal, kui kõik teised riigid kaasavad välistööjõudu, näiteks Soome lubas riiki 9000 hooajatöölist, puudub meil igasugune adekvaatne põhjendus, miks seda mitte teha," oli Kruuse nördinud.

"Ma ei tahaks täna olla ettevõtjate nahas, kelle elutöö võib kokku kukkuda, sest valitsus on otsustanud majanduskriisi lahendamise asemel poliitilist kiusu ajada. Meie ettevõtjad ei vääri seda närvipinget ja teadmatust." Ta lisas, et kuigi töötukassa pakub kõigile tööotsijatele võimalust minna hooajatöödele, ei ole Eesti inimesed sinna massiliselt minemas.