Küberkelmid püüavad LinkedIni kontode järgi leitud kõrgepalgalisi töötajaid rahast lagedaks teha

„Tegelikult on seis kurvaks tegev – parem kui mõnes teises riigis, aga see ei tähenda, et pilt oleks hea,” ütles Eesti riigi küberturbeüksuse CERT-EE juht Tõnu Tammer. „Iga päev tuleb teateid ettevõtetelt, kes on avastanud mingi pahavara, saanud mõne õngitsuskirja või arvepettuse, halvimatel juhtude ka lunavara – iga päev juhtub midagi,” märkis ta.

Alles poolteist kuud tagasi kirjutas Eesti Päevaleht Ida-Tallinna keskhaiglas juhtunud küberpettusest, kus tõenäoliselt välismaist päritolu kelmide saagiks langes ligi 10 000 eurot. Tegu oli uudse petuskeemiga, kus küberkelmus pandi toime riigihanke raames. Selleks aga kasutati juba üsna levinud arvepettust.

2017. aastal jõudis Eestissegi ulatuslik rahvusvaheline lunavararünnak, mis oli suunatud Saint-Gobaini keti vastu. Sihikule võeti ehituspoodide kett Ehituse ABC, mille kauplused tuli süsteemi taastamiseks lausa üheks päevaks sulgeda. 2011. aastal langes küberrünnaku ohvriks telekommunikatsioonifirma Elion (Telia – S. L.), mille meiliteenusesse sisse häkiti. Turvarisk puudutas ligi 7% ettevõtte kliente ehk ligi 70 000 meilikontot.