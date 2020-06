Kui kaua peavad erinevate Euroopa riikide elanikud elu jooksul töötama? Erinevused on suured

Aga erinevused on suured: eestimaalane peab arvestama, et ees ootab 39 aktiivset tööaastat, mis on Balti riikide kõige kõrgem näitaja.

Kõige vähem tuleb Euroopa Liidu riikides töötada Itaalias- 32 aastat, ning kõige kauem Rootsis- 42 aastat.

Eurostat on statistikasse haaranud ka rea väljapool Euroopa Liitu paiknevaid riike. Näiteks Türgis, tuleb 15-aastasel arvestada 29,3 aktiivse tööaastaga, Islandil aga ootab ees kokku 45,8 tööaastat.

Statista on sellest kokku pannud kena graafiku:

