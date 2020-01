Kui kaua võtab suurfirmade tegevjuhtidel aega, et teenida tavatöötaja aastapalk?

Keskmine S&P 500 hulka kuuluva ettevõtte tegevjuht on aasta esimese kahe tööpäevaga teeninud rohkem kui keskmine töötaja terve 2020 aasta jooksul teenida saab.

Uuring näitab, et eelmisel aastal teenisid need tegevjuhid kokku 14,5 miljonit dollarit. See teeb 278 846 dollarit nädalas ja 55 769 dollarit tööpäevas. Suur osa sellest töötasust tuleb aktsiatest. Näiteks Elon Muski 2,28 miljardi euro suususest tasust oli palga osa vaid 56 380 dollarit.

Musk ongi tasult esikohal. Teiselt kohalt leiame Taseri elektrišokirelvi tootva Axon Enterprise tegevjuhi Patrick Smithi. Tema summa oli kokku 246 miljonit, millest vaid 70 027 oli töötasu. Kolmandal kohal asub Discovery meediamaja juht David Zaslav. Tema teenis veidi alla 130 miljoni dollari, millest 3 miljonit oli palk.

USAs oli keskmine töötaja töötasu 118,4 töötajat sisse arvestades nädalas 919 dollarit. Aastas teeb see 47 788 dollarit.

Et aga võrdlus oleks ausam, siis peab lisama veel 16 725 dollarit erinevate lisatasute ja preemiate raha. Palk moodustab töötaja tasust keskmiselt 69%. Nüüd on summa kokku 64 513 dollarit.

Samasuguse uuringu viis läbi ka Suurbritannia mõttekoda High Pay Centre. Nemad arvutasid välja, et saja sealse suurima börsiettevõtte juhi keskmine töötasu oli 3,46 miljonit naela aastas. Töötajal oli see 29 559 naela. See tähendab, et seal võtab tegevjuhil töötaja aastapalga teenimine aega kolm tööpäeva.

S&P 500 on börsiindeks, mille moodustavad New Yorgi börsil ja NASDAQil noteeritud Ameerika Ühendriikide 500 suurima börsiettevõtte aktsiad.