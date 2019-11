Kui otsas see raha siis on – ehk mis täpselt toimub haigekassa ja töötukassa reservidega?

Viimastel aastatel on nii opositsioon kui ka erinevad finantsvaldkonnaga eksperdid heitnud valitsusele tervikuna ja viimastele Isamaa rahandusministritele eraldivõetuna ette sotsiaalkindlustusfondide reservide ära kasutamist. Kõige värskemalt tegi seda LHV pensionifondide juht Andres Viisemann panga klientidele oktoobri teises pooles saadetud pensionifondide turuülevaates.

„Kaks eelmist rahandusministrit, kes tulid Isamaa ridadest, kulutasid ära nii Eesti Haigekassa kui ka Eesti Töötukassa reservid,” rääkis Viisemann. Ta nentis, et viimane Isamaa nimetatud rahandusminister kirjeldas seda kui raha tõhusat kasutamist ja kirjutas pika aja jooksul haigekassa ja töötukassa reservideks kogutud raha jooksvate kulude katteks kulutamise lubamise ka seadusesse.

„Eesti Haigekassal ja Eesti Töötukassal on reservid olemas ainult paberil – reaalset raha seal ei ole, tõdes üks praegune minister,” jätkas Viisemann. Viidates uuel aastal läbi viidavale pensionireformile, lisas ta, et eks selletõttu ongi nüüd „Isamaa Suured Peetrid võtnud sihikule inimeste säästud, mis on kogunenud pensionifondidesse”.