Kui palju maksab Soomes laps?

Teadlased koostavad kokku 13 erinevat võrdluseelarvet, mis on jaotatud veel Suur-Helsingi piirkonnaks ja ülejäänud Soomeks.

Näiteks võrdluseelarve järgi on igakuised väljaminekud neljaliikmelisele perele, kahele väikelapsele ja kahele lapsevanemale Suur- Helsingi piirkonnas 3069 eurot kuus ja mujal Soomes 2681 eurot. Seemis sisaldab igapäevaseid kulutusi, autokulusid ja eluaset.

Üksikvanemaga ja kahe teismelisega peres on Suur-Helsingi piirkonnas kuukulud 2600 eurot kuus ja ülejäänud Soomes 2212 eurot.

„Kui lähete alla selle piiri, on elus selgelt puudusi ja igapäevaelu ei kulge sujuvalt,” ütles Lehtinen.

Soomes on kõige tavalisem palk 2600 eurot kuus. Muidugi läheb osa sellest maksudena maha. Lihtne on järeldada, et vähemalt ühe inimese tavaline sissetulek raskendab perel igapäevaelus ots otsaga kokku tulemist.

Kui raha ei piisa, abistavad mõnikord vanavanemad. Lapsele kulutamine on alati prioriteet, st täiskasvanu on paindlik oma hobide ja riiete valikul.

7–12-aastaste kulud eurodes tüdrukud / poisid

Toit - 183 / 209

Riided - 69 / 68

Telekommunikatsiooni - 71 / 71

Liikumine - 36 / 36

Hügieen - 10 / 10

Tervis - 8 / 8

Tegevused - 54 / 54

Mööbel – 9 / 9

Kokku - 440 / 465

Lehtinen ütleb, et teadlaste laekunud tagasiside järgi on minimaalse tarbimise korral täiesti võimalik elada ka referentseelarvest madalamal tasemel. Näiteks ei arvesta need eelarved üldse taaskasutusega. Kõik kulud arvutatakse selle alusel, mida toit ja kaup poes maksavad - allahindlusi ei tehta. See suurendab võrdluseelarvet.

Lehtinen juhib siiski tähelepanu, et aktiivne säästu otsimine nõuab ressursse ja energiat. Kui võrgustik töötab, saab riideid, mänguasju ja hobivarustust kingitustena või sõbra hinnaga sugulaste, kolleegide ja naabrite käest. Kuid see pole nii kõigi puhul.

„Madala sissetulekuga inimesed on piisavalt leidlikud, et piisavalt raha teenida, kuid kui olukord nõuab päevast päeva pingutusi, ei pruugi pood hakata kilohinda alandama ja odavamaid alternatiive pakkuma,” ütles Lehtinen.

13-17-aastase kulud eurodes tüdrukud / poisid

Toit - 221 / 257

Riided – 65 / 70

Kommunikatsiooni - 80 / 80

Liikumine - 36 / 36

Hügieen - 22 / 17

Tervis – 8 / 8

Tegevused - 54 / 54

Mööbel - 9 / 9

Kokku - 494 / 530