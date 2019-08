Kui palju oli vanglas surnud Epsteini vara väärtus? Ta oli valmis kautsjoniks maksma 100 miljonit

Epsteini, keda süüdistati kümnete alaealiste tüdrukute seksuaalses ärakasutamises ja kupeldamises, surma põhjuseks oli tõenäoliselt enesetapp. Juuli keskel toimunud istungil ütlesid Epsteini advokaadid, et ta on valmis kautsjoniks maksma kuni sada miljonit dollarit. Kohtule esitatud dokumentidest selgus, et „miljardäri" vara väärtus oli 559 miljonit dollarit (500 miljonit eurot), kirjutab Forbes.

Investorile kuulusid muuhulgas maja Manhattanil, mille väärtus on 55,9 miljonit dollarit, korter Pariisis (8 miljonit) ja kaks erasaart, mille koguväärtus on umbes 85 miljonit. Lisaks kuulus talle väidetavalt 15 autot ja kaks eralennukit.

Epstein pole kunagi jõudnud Forbesi 400 rikkaima ameeriklase nimekirja ja äriajakiri on varasemalt korduvalt öelnud, et ta pole miljardär.

Investori vara on aastate jooksul katnud saladuseloor. Kümme aastat tagasi ütles üks Epsteini advokaat, et ta on väärt rohkem kui üheksakohaline summa ja sealt võis tulla ka tema „miljardäri" tiitel.

Palm Beach Post kirjutas 2006. aastal, et Epsteini äri kohta on teada vaid, et ta haldab ülirikaste raha. Väidetavalt haldas ta kontosid, mille väärtus oli vähemalt miljard dollarit.

Epstein võeti vahi alla juulis. Probleeme oli tal aga olnud juba varem. 2008. aastal õnnestus tal sõlmida prokuröridega tagantjärele palju kriitikat pälvinud kokkulepe, milles ta tunnistas end süüdi alaealise prostitutsiooni vahendamises. Tegelikult süüdistati Epsteini alaealistelt massaaži ostmises, mis osal puhkudel lõppes ohvri vägistamisega. Epstein veetis toona 13 kuud vanglas ja sai sealt kuus päeva nädalas 12 tundi väljas tööl käia.