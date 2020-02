Kui palju on Eestis idufirmasid ja kui palju neis töötajaid on?

Eesti Startup Andmebaasi andmetel tegutseb 81% Harjumaal. Tartumaal tegutseb 13% iduettevõtetest ning 6% tegutseb teistes maakondades kokku. Kokku töötab täna Eesti iduettevõtetes üle 6000 inimese.

Startup Estonia tuli selle aasta alguses välja uuendatud Eesti Startup Andmebaasiga, mis annab senisest palju täpsema statistilise ülevaate Eestis tegutsevatest iduettevõtetest ja idusektoris toimuvast.

"Iduettevõtjad on uuendatud andmebaasi väga hästi omaks võtnud, andmeid sisestatakse, uuendatakse ja kasutatakse aktiivselt. See on oluline ka kogu sektori arengu seisukohalt, sest andmebaasiga liitunud iduettevõtted on nähtavad potentsiaalsetele investoritele, koostööpartneritele ja klientidele ning sektori arengul on võimalik pidevalt silma peal hoida. Lisaks annab uus andmebaas selge signaali, et idusektor on avatud ja läbipaistev," sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.

Startup Estonia strateegiline eesmärk oli saavutada 2020. aasta lõpuks 1000 iduettevõtte piir. "Numbrist tähtsam on muidugi kohalike iduettevõtete edu, mille toetamisse panustame nii meie kui ka paljud tugiorganisatsioonid üle Eesti," lisas Truu.

Eesti Startup Andmebaas annab kõige ulatuslikuma ülevaate Eesti idufirmadest ning teadaolevalt on tegemist kõige laiapõhjalisema startup andmebaasiga maailmas. Andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat (k.a) või vähem ning mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule, mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritav.