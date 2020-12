Kui palju pead edaspidi maksma? Maa hindamine toob ajakohase väärtuse ja uued maksumäärad

Maamaksu koormus on väike ja nii ka jääb

Maamaksu laekumine on püsinud 2012. aastast ühesugusena (laekunud on 58-59 miljonit eurot aastas), sest hindamist ei ole pärast 2001. aastat enam toimunud ja maksumäärad on püsinud 2012. aastast maksimumil. See on tähendanud võrreldes 2000. aastaga maamaksukoormuse vähenemist SKP-s. Samal ajal on inimeste sissetulekud ja majandus kasvanud, samuti on kasvanud omavalitsuste kulud taristu, eelkõige teede korrashoiule. Uus maksimummäär on seatud nii, et maksukoormus SKP-s ei saaks ületada 2000. aasta taset. Kuna maamaksu aastasele kasvule on piirang, on saaks sinnapoole liikumine olla lauge ja aeglane. Aga tuleviku võimalik maksutõus sõltub omavalitsuste otsustest.

Õiglasem talumistasu ja riigimaade rent

Maa maksustamishinnaga on seotud ka tehnovõrkude talumise hüvitised ja paljud riigimaade kasutuslepingute (rendilepingute) tasud. Hindamine muudab talumistasud õiglasemaks, mis võib suurendada tulevikus maaomanike huvi talumise hüvitiste vastu. Samuti muutuks õiglasemaks riigimaa rentimine, sest sarnaselt eramaadele muutuks kasutustasu turutingimustele vastavaks.

Kasutustasude järsu kasvu ärahoidmiseks on kavas kõikidele kasutustasudele kehtestada ühtne määr 3% praeguse killustatud süsteemi asemel, kus tasud on 2-7% maa maksuhinnast, on. See rakenduks eelkõige uutele lepingutele, aga ka juba sõlmitud lepingute puhul oleks võimalik läbi rääkida muutmine ja tasumäära vähendamine. Teiseks lihtsustatakse maareformi käigus seatud lepingute lõpetamist ja maade väljaostmist, mis vähendaks ka riigi halduskoormust. Lisaks muudetakse hindamismetoodika nendel maadel, kus puudub aktiivne turg.