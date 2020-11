Kui rikas on Borati tegelaskuju kuulsaks mänginud Briti näitleja Sacha Baron Cohen?

49-aastase Baron Coheni vara väärtuseks hinnatakse 160 miljonit dollarit, kirjutab portaal CelebrityNetWorth.

Juudi juurtega Briti koomik, keda tuntakse ennekõike selliste humoorikate tegelaste nagu Borat, Ali G ja Brüno Gehardi kuulsaks mängimise poolest, on oma karjääri jooksul saanud ka mitmeid auhindu, mille hulgas on olnud nii MTV teleauhind kui ka Golden Globe. Teda on mitmel korral nomineeritud Emmyle ning Oscarile. 2018. aastal valis The Times Baron Coheni 30 kõige parema elus oleva koomiku hulka.

Oma näitlejakarjääri alustas Baron Cohen Cambridge’i ülikoolis õppides. Samal ajal võttis ta osa juuditeatri Habonim Dror tegevusest. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta mõnda aega modellina, kuniks hakkas tulvase BBC ilmateadvustaja Carol Kirkwoodiga tegema iganädalast telesaadet. Muuhulgas omandas ta klouni elukutse Pariisis asuvas Philippe Gaulieri koolis.

1998. aastast hakkas ta esinema Briti Channel 4 saates „The 11 O’Clock Show”, kus ta pälvis palju tähelepanu oma Ali G tegelaskujuga. Tänu sellele sai ta 1999. aastal Briti komöödiaauhindade jagamisel parima uustulija tiitli ning ajakiri GQ valis ta aasta parimaks koomikuks. 2000. aastal osales Baron Cohen esimeses filmis „The Jolly Boys' Last Stand”.

Samal aastal nägi ilmavalgust ka „Da Ali G Show”, kus regulaarselt esinesid nii Borati kui Brüno tegelaskujud, keda saatis suur edu fännide seas. „Da Ali G Show” põhjal valmis kolm filmi: „Ali G Indahouse” (2002), „Borat” (2006) ja „Brüno” (2009), Borati film võitis ka mitu auhinda ja filmi üleilmne müügitulu küündis 262 miljonit dollarini.

Pärast seda on Baron Cohen võtnud osa mitmest fillmist, mille hulgas on näiteks „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby” (2006), „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (2007), „The Dictator” (2012) ja „Les Misérables” (2012). Ta andis oma hääle ka kuningas Julien XIII tegelaskujule filmis „Madagascar”. Ka mängis ta peaosalist 2019. aasta Netflixi sarjas „The Spy”.

2010. aastal teatati, et ta hakkab mängima filmis „Bohemian Rhapsody” Freddie Mercuryt, kuid kuna ei suudetud kokku leppida, milline film sellest tulema peaks, loobus ta projektist 2013. aastal. Tema asemele võetud Rami Malek võitis 2019. aastal selle rolli eest Oscari.