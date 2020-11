Kui saadetud kaup jõuab Suurbritanniast kohale alles uuel aastal, kas siis tuleb selle eest juba tollimaksu tasuda?

PwC maksukonsultatsioonide osakonna juhata Hannes Lentsius selgitas konverentsil Raamatupidamine ja maksud aastal 2021, et kui kaubad pannakse näiteks Suurbritanniast teele sellel aastal , kuid mingil põhjusel jõuavad need siia kohale alles uuel aasta, siis loetakse see siiski ühenduse siseseks liikumiseks ning tollideklaratsiooni täitma ei pea.

Maksuamet soovitab hoida osudokumendid alles Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel käivad läbirääkimised kaubanduslepingu osas ehk lõplikud suunised saame anda siis, kui leping on sõlmitud või on selgunud, et lepet ei tule, ütles maksu- ja tollliameti tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits. “ Võime küll öelda, et 1. jaanuarist lõppeb üleminekuperiood ning kaupade tellimisel UK-st tuleb uuest aastast arvestada käibemaksu (alates 22-eurosest saadetisest) ja tollimaksu (alates 150-eurostest saadetist) lisandumisega,” lausus ta.