Kui Sipilä valitsus kärpis erakondade tegevustoetusi, siis Soome uus valitsus tõstis need 35 miljonile

Riikliku tegevustoetuse summa sõltub sellest, kui palju kohti on erakonnal parlamendis. Seekord eraldati ka 178 175 eurot Ålandi koalitsioonile, et toetada poliitilist teavitust Ålandi saartel. Soome valitsus on jaganud erakondadele tegevustoetusi 1967. aastast.

Kuidas jagunes Soome erakondade tegevustoetus 2020. aastaks? Soome Sotsiaaldemokraatlik Erakond (40 kohta parlamendis): 7 120 000 eurot

Põlissoomlased (39 kohta parlamendis): 6 948 825 eurot

Rahvuslik Koonderakond (38 kohta parlamendis): 6 770 650 eurot

Soome Keskerakond (31 kohta parlamendis): 5 523 425 eurot

Roheline Liit (20 kohta parlamendis): 3 563 500 eurot

Vasakliit (16 kohta parlamendis): 2 850 800 eurot

Soome Rootsi Rahvapartei (9 kohta parlamendis): 1 603 575 eurot

Soome Kristlikud Demokraadid (5 kohta parlamendis): 890 875 eurot

Äriliit (1 koht parlamendis) 178,175 eurot

Ålandi koalitsioon: 178 175 eurot