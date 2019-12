Kui su Bolti juht on eraisik, siis kes peab maksud maksma?

Lühike vastus on “ei”. “Taksoveoteenuse kasutamisel ei teki seetõttu tööandja-töötaja suhet ning sõitjal pole vaja muretseda maksudeklaratsioonide esitamise pärast,” kinnitas maksu- ja tolliameti (MTA) maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Ta selgitas, et oma olemuselt on Bolti kaudu taksoveoteenuse pakkumine ettevõtlus, mistõttu peavad teenust pakkuvad juhid ise tagama, et nad on kas registreeritud ettevõtjana (FIE või äriühingu vormis) või kasutavad ettevõtluskontot.

