Kui suure varanduse jättis maha täna meie seast lahkunud Sean Connery?

Šoti päritolu Connery vara väärtuseks oli tema surma hetkeks 350 miljonit dollarit, kirjutab portaal CelebrityNetWorth. Sellega jagab ta sama portaali 25 rikkaima näitleja nimistus 15.-17. kohta Will Smithi ja Victoria Principaliga, kelle vara väärtuseks on samuti hinnanguliselt 350 miljonit dollarit.

Portaal on reastanud ka Connery’le enim raha sisse toonud osatäitmised. Need on järgnevalt:

„Lõks” (1999): 20 miljonit dollarit

„Erakordsete härrasmeeste liiga” (2003): 17 miljonit dollarit

„Forresteri leidmine” (2000): 15 miljonit dollarit

„Kaljukindlus” (1996): 12 miljonit dollarit

„Esimene rüütel (1995): 9 miljonit dollarit

„Agent 007: Ära iial ütle iial” (1983): 5 miljonit dollarit + 1,41 miljonit USA müügitulu pealt

„Jaht punasele oktoobrile” (1990): 4 miljonit dollarit

„Surematu 2” (1991): 3,5 miljonit dollarit

„Robin Hood: Varaste prints” (1991): 1,9 miljonit dollarit

„Agent 007: Teemandid on igavesed” (1971): 1,25 miljonit + 5,475 miljonit USA müügitulu pealt

Kuigi Connery’t tuntakse ennekõike tema osatäitmise eest esimese James Bondina, oli ta näitlejakarjäär üleüldiselt väga viljakas. Ta osales üle 70 filmis ning on näitlejatöö eest saanud nii Oscari, Golden Globe kui ka BAFTA auhinna.

Tema karjääri üheks suurimaks veaks peetakse seda, et ta loobus mängimast Gandalfi „Sõrmuste isanda” triloogias. Enne kui sellest sai üleilmne hittfilm, nähti seda filmiringkondades Time Warneri gruppi kuuluva New Line Cinema filmistuudio ettevõtmist väga riskantsena.

Filmitriloogia, mille hinnanguline eelarve oli algselt 281 miljonit dollarit, peeti toona kõige kallimaks filmiks läbi aegade. Selleks, et filmi saadaks vaatajamenu, oli režissööridel vaja leia peaosadesse mõni tõeliselt kuulus Hollywoodi täht. Nende esimene valik oli Sean Connery.

Nad lubasid Connery’le 10 miljonit dollarit. Sellele oleks lisandunud 15% kõigi kolme filmi läbimüügist. Connery keeldus rollist põhjendusega, et ta ei saa filmi stsenaariumist aru.

Connery oli abielus kaks korda. Tema teine abikaasa, kellega ta oli elu lõpuni koos, oli maalikunstnik Micheline Roquebrune, kellega ta abiellus 1975. aastal. Connery’l on esimesest abielust poeg Jason Connery.