Kui tõsiselt võib islamimaade boikott Prantsusmaa ettevõtteid tabada?

Prantsusmaa on maailmas oluline põllumajandustoodete eksportija. Lähis-Itta läheb toodangust kolm protsenti. Enamus põllumajandussaaduste ekspordist moodustab teravili. Alžeeria on Prantsusmaa tähtsuselt kümnes põllumajandusaaduste eksporditurg. Mullu eksporditi sellesse Aafrika riiki 1,4 miljardi euro eest põllusaadusi. Maroko, kus prohveti karikatuuride avaldamine on hukka mõistetud, eksportis Prantsusma mullu 700 miljoni euro väärtuses põllumajandussaadusi.

Saudi Araabias kutsuti üles mitte ostma kaupu Prantsuse ettevõtte Carrefouri poodidest. See prantsuse jaekaubandusgigant tegutseb Lähis-Idas ja Kagu-Aasias läbi kohalike frantsiisivõtjate. Reutersi ajakirjanikud külastasid Riyadis kahte Carrefouri poodi, kus oli rahvast tavapärasel hulgal. Carrefouri pressiesindaja Pariisis ütles, et ettevõte pole mingit boikoti mõju tundnud.

Prantsuse kütusekompanii Total on esindatud paljudes islamimaades. Pakistanis, Bangladeshis ja Türgis, kus boikotiüleskutsed on valjemalt kõlanud, müüb Total peamiselt kütust ja petrokeemiatooteid. Saudi Araabias ja mitmes Pärsia lahe riigis on Total investeeringud nafta pumpamisse ja ka naftatoodete rafineerimisse.

Sektoritest on juba boikoti mõju tunda moe- ja luksuskaupade tootjate seas. Reutersi ajakirjanik külastas pühapäeval Kuveidis poodi, kus L'Oreali riiulitelt olid kaubad müügilt eemaldatud. Antud pood oli Kuveidi pealinnas üks 70st, kus L'Oreali kaupu müüdi. L'Oreali üleilmsest müügist moodustas Aafrika ja Lähis-Ida vaid veidi üle kahe protsendi.

Ka luksuskaupade tootjatel moodustab Lähis-Ida väiksema turu kui USA, Aasia või Euroopa. LVMH ja Chanelil on poode paljudes Lähis-Ida riikides. Lähis-Ida kliendid ostavad tavaliselt luksuskaupu pigem välismaal, mistõttu mõju on raskem hinnata.

Prantsusmaa on maailma juhtivate relvaeksportööride seas. Thales müüb relvi, lennundustehnoloogiat ja ühistranspordisüsteeme paljudes islamimaades. Klientide seas on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Türgi ja Katar. Dassault müüb Rafale lahingulennukeid Egiptusesse ja Katari.