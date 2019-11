Kuidas 24-aastasest sai üleöö miljardär, kui vanemad kirjutasid tema nimele 3,8 miljardit

Peamine vahe Tse ja teiste temasuguste vahel on see, et Tse vanemad on Tse Ping ja Cheung Ling Cheng, ravimifirma Sino Biopharmaceuticali omanikud, kelle vara koguväärtus ettevõtte aktsiate näol küündib 8,5 miljardi dollarini, kirjutab portaal CelebrityNetWorth.

Vanemad otsustasid viiendiku neile kuuluvatest ettevõtte aktsiatest – mille hinnanguline väärtus on 3,8 miljardit dollarit –, poja nimele kirjutada ülikooli lõpukingitusena. Koos sellega tehti temast ka ettevõtte tegevjuht, mistõttu liitub ta vanematega selle juhtimisel. Tema palgaks hakkab olema 500 000 dollarit aastas. Sellele lisanduvad veel preemiad.

Selle sammuga sai noormehest üks 550-st kõige rikkamast inimesest maailmas ja üks jõukamaid inimesi Aasias. Sino Biopharmaceutical ütles pressiteate vahendusel, et osade aktsiate minek Eric Tse nimele võimaldab nii ettevõtet kui pere rikkusi järgmisele põlvkonnale edasi anda.

Noormees ise on sündinud USA-s, Seattle’is. Enne seda, kui temast sai Pennsylvania ülikooli Whartoni ärikooli tudeng, käis ta koolis nii Pekingis kui Hongkongis. Ülikooli lõpetamise järel jätkas ta teadustööd Pekingi Tsinghua ülikoolis. Ta on vähemalt viie Hongkongi registreeritud ettevõtte nõukogu liige.

Kuigi Tse sai miljardäriks alles nüüd, on ta juba pikka aega liikunud väga elitaarses seltskonnas. Tema Instagrami kontol leiab pilte temast koos Bella Hadidiga ühel peol Veneetsias, Monaco printsessi Charlene’iga basseini ääres, pensionile jäänud NBA mängija Yao Mingiga korvpalli maailmameistrivõistlustel ning New Yorgis koos Rhiannaga.