Kuidas alustada e-poega? Kolm Eesti eksperti annavad sulle nõu

E-poodidest ostude tegemine muutub üha tavapärasemaks. E-müük on aastast aastasse umbes 30% kasvanud ja piire ei paista ees olevat.



Ettevõtja – kas sina oled e-kaubanduse kiire kasvuga kohanenud? Oled sa valmis alustama e-kaubandusega, et müüa enda toodet ka Eestist väljapoole? Kutsume sind osalema tasuta videokoolitusel „Kuidas alustada e-poega?“.

Miks osaleda videokoolitusel?

E-kaubandus on üks kulutõhusamaid ekspordiviise. Eesti väikestest ja keskmistest ettevõtetest teevad e-kanalite kaudu piiriülest müüki ainult 8%, mis paigutab meid Euroopa Liidu riikidega võrreldes pingerea teise poolde. Teisalt on eestlaste endi e-ostudest 45–50% piiriülesed ja see hulk kasvab samamoodi nagu kohalikust e-poest ostmine. Seda enam on oluline, et kohalikud e-ettevõtjad püsiksid konkurentsis. Videokoolitusel aitavad parimad Eesti eksperdid e-kaubandusega alustada.

Videokoolituse sisu

I osa – „E-poe loomine. Kuidas algust teha?“ (45 minutit)

E-poega alustamisest räägib arendusettevõtte Acty digistrateeg Aldar Reinberk. Aldar räägib lähemalt, mis on e-kaubandus ning miks võiks sellega tegeleda. Peale selle saad teada, kust e-poe loomisel alustada ning milliseid enamlevinud vigu vältida.

II osa – „Google’i reklaamidega eksportima“ (30 minutit)

Millised on Google’is reklaamimise võimalused? Kuidas Google’it kasutades enda tooteid Eestist välja müüa? Nendele küsimustele vastab ePPC asutaja ning Google’i ekspert Karl Pae. Karl räägib, kuidas inimesed Google’ist otsivad ja kuidas valida õiged märksõnad eri turgude jaoks.

III osa – „Kuidas ehitada ja kasvatada äri sotsiaalmeedias?“ (30 minutit)

Kas sotsiaalmeedia aitab äri kasvatada? Millised reklaamivõimalused on Facebookis ja Instagramis? Sotsiaalmeedia reklaamist räägib ettevõtte Boost Yourself tegevjuht Teet Torim. Teet räägib sotsiaalmeedia reklaami võimalustest Boost Yourselfi kogemuse kaudu ning selgitab, kuidas saavutada häid müügitulemusi sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Osale koolitusel ja kasuta e-kaubanduse võimalusi enda äri kasvatamiseks! Lisaküsimuste korral pöördu maakondlike arenduskeskuste poole, kus on võimalik saada tasuta ettevõtlusalast nõustamist.

Videokoolituse toovad teieni maakondlikud arenduskeskused ja Eesti E-kaubanduse Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.