Kuidas aru saada, et maja vajab tõstmist?

Sellises viltuses olukorras tulebki appi Uretek, mis tegeleb majade tõstmisega. Paljud nii vanad kui ka uued ehitised, majad, sillad ja teed kipuvad vajuma.

Tõhus viis, kuidas ehitist suuremate kahjustuste eest kaitsta, on see stabiliseerida ja endisesse seisundisse tagasi tõsta. Uretek kasutab selleks keskkonnasõbralikke geopolümeervaikusid, mis sobivad väga erinevasse pinnasesse.

URETEK Baltic

Kuidas aga aru saada, et sinu eramu vajab tõstmist?

Esimesi märke näevad elanikud ilmselt ise, nagu artikli alguses kirjeldatud juhtum kassiga. “Levinud põrandate vajumise põhjus on see, et ehitaja ei tihenda põrandaid korralikult ära. Kui põranda all kasutatakse ehitamisel märga liiva, siis kütteperioodil kuivab liiv ära, selle ruumala väheneb ja maja vajub ära,” selgitab Reiner-Latõšev.

Samamoodi võib tema sõnul põhjustada põrandate vajumist lihtne toruleke. Kui torustikust lekib vett, siis viib see peenosiseid ära ja see aitab jälle vajumisele kaasa.

Laiemad põhjused, miks eramud vajuma kipuvad, tekivad juba maja ehitamise ajal. Kui ehituskohas ei ole tehtud korralikke geoloogilisi uuringuid, siis võib juhtuda, et maja ehitatakse nõrgale alusele.

See võib ilmneda ka näiteks siis, kui vajub lausa maja vundament. Sellele võib kaasa aidata isegi puudulik drenaaž. “Meil oli üks selline juhtum, kus majal sisuliselt ei olnudki drenaaži. Nii valguski vihmavesi vundamendi alla ja viis peenosise ära.”

Miks on vajumine eramajale kahjulik?