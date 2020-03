Kuidas digitaliseerimise abil ettevõtet kriisist säästa?

COVID-19 tõestab ehedalt, et kui tervishoiusüsteemidesse ilmuvad mõrad, aktsiad varisevad, reisid tühistatakse ja inimesed seisavad silmitsi tõsiste tagajärgedega, oleme me üsna abitud. See aga ei pea veel tähendama äritegevuse lõppu.

Ettevõtetele ja eraisikutele verifitseerimist pakkuva Entify operatsioonide juht Victoria Saue usub, et seesuguse kriisiga toimetulemiseks on eelkõige vaja strateegiat ja ratsionaalset mõtlemist. Tema sõnul on tähtis võimalikult palju ette planeerida ja kohaneda, kui asjad lähevad teisiti: „Äritegevus ei pea peatuma, vaid tuleb püüda muutuvate asjaoludega kohaneda. Vanad meetodid võib asendada tehnoloogiliste vahenditega: koosolekud võivad olla virtuaalsed, uue kliendiga koostöö alustamisel võib füüsiliste kohtumiste asemel kasutada verifitseerimisprotsesse ja nõuetele vastavuse saab tagada mitmesuguste töövahendite abil. Maailm muutub ja meie äritegemise viisid peavad sellega kohanema."

Automatiseeri protsessid

WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) hinnangul on üks kõige tõhusamaid viise viiruse kiire leviku vastu võitlemiseks loomulikult karantiin ja viirusega kokkupuutunud inimeste eraldamine. Teine soovitatud ennetusmeetod on kodukontor, mis võib olla üsna kergesti rakendatav (sõltuvalt ettevõtte iseloomust). „Ettevõtete juhid saavad kaugtöö kasutamisel määrata mõistlikud ootused tulemustele, tagada turvalise võrgustiku ja seadmed," pakub Saue. Mida veel teha saab?