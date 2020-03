Kuidas koroonaviirus ettevõtete maksevõimet mõjutab?

Jaanus Leemets, Creditinfo Eesti äriarendusdirektor RUS

Eurod Foto: Argo Ingver

Koroonaviiruse levikust ja kehtestatud eriolukorrast lähtudes suureneb ühiskonnas ebakindlus. Mõju on nii isiklik kui ka majanduslik ning on loomulik, et see sunnib ka ettevõtete juhte mõtlema, kuidas see olukord mõjutab ettevõtete – klientide, koostööpartnerite – maksevõimet.