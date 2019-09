Kuidas läheb Eestis tegutsevatel kiirtoidukettidel?

Ligi 27 aasta vanune aktsiaselts Hesburger kasvatas Eestis mullu müüki ligi viiendiku võrra, 38,3 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas kaks protsenti, 1,5 miljoni euroni. Võrdluseks, 2016. aastal oli kiire kasvuga Hesburgeri käive vaid 26,8 miljonit eurot.

McDonald'sit esindab Eestis Premier Restaurants Eesti OÜ. Ettevõte pole kah uustulnukate seast, kuna tegutseb siin juba ligi 26 aastat. Kui käibelt on ettevõte kaugelt Hesburgerist maas, siis puhaskasum on konkurendist suurem ja ka selle kasv on ka märkimisväärne. 2018. aastal kasvas käive üheksa protsenti, 22,9 miljoni euroni. Puhaskasum hüppas 29,3 protsenti, 2,1 miljoni euroni.

Kui Hesburgeri kasum on vähemuutuv, siis Premier Restaurants Eestil oli see mullu väiksem kui 2016. aastal. Kahel ettevõttel on veel suur põhimõtteline erinevus. McDonald'sil on kõigi söögikohtade töötajad oma leival, siis Hesburger on enam-vähem iga söögikoha kohta loonud omaette ettevõtte. McDonald'sil oli mullu töötajaid 584, Hesburgeri kõigest 32 vastu. Hesburger ongi rohkem logistikakeskus kui burgeri lõppmüüja, olles lõpptarbijate teenindamiseks loonud 37 osaühingut.

Hoopis omaette burksimüügist erinevas maailmas tegutseb siia hiljem jõudnud võileivakultuuri edendaja Subway. Seda ettevõtet esindab Eestis osaühing Footlong. Vaid veidi enam kui seitme aastase vanusega ettevõtte leival oli läinud aastaaruande kohaselt 28 töötajat. Ettevõtte käive on aasta-aastalt vähenenud ja see ulatus mullu 904 706 euroni. Seevastu puhaskasum näitas jõulist kasvu ja kerkis mullu üleeelmise aasta 80 976 eurolt 143 635 euroni. Ettevõtte omakapital on kolmandat aastat negatiivne.