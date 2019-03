Kuidas läheb meiegi rahadega päästetud Kreekal? Murelaps on tõusnud euroala parimaks tegijaks

Abiga kaasnesid karmid tingimused alates kärpemeetmetest kuni erastamisprogrammideni ning Kreekale seati karmid majanduseesmärgid. Viimase, kolme-aastase abiprogrammi täitis Kreeka mullu augustis. Reformide läbiviimine läheb vastavalt kavale ning IMF käib kaks korda aastas edenemist kontrollimas.

Samuti jälgivad Kreeka majanduslikku, fiskaalset ning rahanduslikku olukorda euroala rahandusministrid. Eurogrupi esmaspäevasel kogunemisel kiideti samuti Kreeka arengut, kuid tõdeti, et tegema peaks veelgi rohkem ning lükati ligi miljardi euro mahus võlakoormuse kergendamise otsuse langetamine edasi kuni aprillikuise kohtumiseni.

Survekohal ikka alles

Samas on Kreekal ka jätkuvalt pingeid. Vaatamata reformide arengule on töötuse tase jätkuvalt Euroopa Liidu riikide seas kõrgeim: Eurostati kõige värskemad andmed ütlevad, et mullu novembris ulatus see 18,5%ni. Aasta varem oli töötuse tase olnud 21,1%. Noorte tööpuuduse tase on jätkuvalt väga kõrge- 39,1%.

IMF märkis, et kuigi tööpuudus väheneb, on töötuse määr jätkuvalt vastuvõetamatult kõrge, eriti noorte puhul ning see kasv on eelarve-eesmärkidele ohvriks toodud.

„Vaatamata raskelt saavutatud majandusstabiilsusele, on Kreeka jätkuvalt väga haavatav ning nõrga maksedistsipliiniga riik. Selle tunnistuseks on näiteks väga kõrge hapude laenude osakaal pankades ning kõrge era ning avaliku sektori võlad ning maksehäired," hoiatas IMF.

Uusi pingeid lisab asjaolu, et Kreekas on sel aastal üldvalimised. Nii tõdeb IMF, et suureneb surve palgatõusuks, samuti on inimesed aastaid kestnud kulude kärpimisest ning reformidest kurnatud. IMF märgib, et varasemate aastate jätkusuutmatu tegutsemise parandamiseks vajalikud kohandumised on nõudnud ränka hinda, seda vaatamata selle, et kõige nõrgemaid on püütud kaitsta näiteks garanteeritud miinimumsissetuleku skeemide abil.

IMF tõi välja, et riske kätkeb endas ka üleilmsete finantstingimuste karmistumine läbi kõrgemate intressimäärade ning Euroopa Liidu teiste riikide majanduskasvu aeglustumine. Euroopa Komisjoni viimases prognoosis oodatakse Euroopa suurematelt majandustelt Saksamaalt ning Prantsusmaalt vaid vastavalt 1,1- ja 1,3-protsendilist kasvu. Kreekalt kasv peaks aga olema 2,2%.

IMF soovitab Kreekal rakendada meetmeid, mis suurendaksid tööturu paindlikkust, tootlikkust ning konkurentsivõimet.