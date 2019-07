Kuidas läheb riigiasutustega maadlevate Sõnajalgade uhkete majade müük Viimsis?

„Ega kinnisvara müük ei ole selline üleöö [ettevõtmine]. Läheb vaikselt nagu see kinnisvaramüük ikka käib – tuntakse huvi,” ütles Oleg Sõnajalg vastuseks küsimusele, kuidas on mai alguses müüki pandud majadele ostjate leidmine läinud. Ärimehed ise on arvestanud, et protsess võib oma aasta-poolteist aega võtta.

Sõnajala sõnul on majade vastu huvi tuntud nii Eestist kui välismaalt. „Ega me ei hakanud neid maju nüüd müüma sellepärast, et meil hirmus rahahäda käes on. Lihtsalt panime nad müüki pigem rohkem selletõttu, et ei näe väga suurt perspektiivi siin Eestis,” lisas ta.

Viimsis Miiduranna külas hiljuti valminud Laineharja villad on 3-korruselised, kummaski on 7 tuba. Ühe maja maksumuseks on 1,58 miljonit eurot ehk kokku läheksid majad maksma ligi 3,2 miljonit eurot. Mõlema hoone katusel on ka helikopteri maandumisplats. Sõnajalad ise pole jõudnud nendes majades veel elada.

Kuigi Sõnajalad on Aidu tuulepargi osas riigiga vägikaigast vedanud juba 2017. aasta kevadest, kui kohtu ettekirjutusel peatati esialgne ehitus pargis, oli viimane areng asjas selle aasta kevadel.