Kuidas läheb Vaabina vana koolimaja turismikeskuseks üles ehitavate Veerpalude teistel majutusäridel?

Kunagine suusasangar Andrus Veerpalu (48), kes sattus selle aasta alguses taas dopinguskandaali, on seotud kahe Otepääl asuva majutusasutusega. Neist üks on 2004. aastast tema ja hotelli senise juhataja Katrina Liiva (50) võrdsesse omandisse läinud Karupesa Hotell OÜ, mis alustas tegevust 1996. aastal. Hotellis on 30 tuba 73 voodikohaga, lobby baar, restoran, konverentsisaalid ja kaks sauna.

Ettevõtte 2018. aasta majandusaruande kinnitusel on hotellil 20 aastaga kujunenud välja oma püsikliendid ja firmal on ka väga head suhted majutusteenust edasi müüvate reisibüroodega. Samas kui vaadata ettevõtte majandustulemusi, tõdetakse ka majandusaruandes endas, et mullu langes käive 2017. aastaga võrreldes viiendiku võrra.

Kui 2017. aastal oli Karupesa Hotelli müügitulu 339 271 eurot, siis eelmisel aastal piirdus see 268 811 euroga. See on mõnevõrra madalam ka 2016. aasta müügitulust, mis oli 290 237 eurot. Ühtlasi on ettevõtte kasum kolme aastaga olematuks kahanenud. Kui 2016. aastal deklareeriti veel ligi 28 000 euro suurune kasum, siis möödunud aasta lõpus jäädi ligi tuhande euroga miinusesse.

Põhjuseid, miks käive mullu nii järsult kukkus ja miks aasta kahjumiga lõpetati, majandusaruandes otseselt ei lahata. Küll aga tuuakse seal välja, et ettevõtte äritegevus on hooajaline. Seoses Otepää kui turismipiirkonna hooaja koondumisega talvele ja suvele on nimetatud perioodid hotelli

tegevuses intensiivsemad.

„Hotelli täitumus 2018. aasta talvekuudel oli keskmiselt 40 %, suvekuudel oli täitumus kõrgem, keskmiselt 59 %. Samas on müük kevadel ja sügisel suunatud just soodsamat hinda ootavatele klientidele,” seisab majandusaruandes. Ka märgitakse, et talvine kõrge täitumus oli seotud rahvusvaheliste suusavõistlustega.