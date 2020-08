Kuidas Leedu seda tegi? Majanduslanguse number on niivõrd väike, et ministrid kui pankurid hüüatavad – üllatav, uskumatu!

Miks Leedul läheb nii hästi, et nende majanduslanguse väiksus kogu Euroopas silma paistab? Kas majanduse struktuur on nõnda erinev, võideldi viirusega edukamalt või kulutas valitsus rohkem ja paremini raha?

Juulikuu viimasel päeval avaldas Eurostat õige mitmete Euroopa Liidu maade teise kvartali majanduslanguse numbrid. Leedu paistis seal välja omalaadse imega.

Leedu majandus sai teises kvartalis hakkama väga väikese majanduslangusega. Aastases arvestuses langes Leedu majandus teises kvartalis kõigest 3,7 protsenti. Seevastu Läti majandus kukkus esialgsetel andmetel 9,6 protsenti. Võrreldes esimese kvartaliga kahanes Leedu majandus teises kvartalis 5,1 protsenti ja Läti oma 7,5 protsenti. Paljudes Euroopa riikides langes teises kvartalis majandus aastaga enam kui kümme protsenti, Hispaanias suisa 22,1 protsenti.



Tuleb välja, et selle taga on mitmeid tegureid, millele nüüd Leedu eksperdid Ärilehe palvel valgust heidavad - oma osa on seal turismifaktoril, aga ka Kõik neist pole aga kindlasti kadestamisväärsed. Näiteks kasvab leedukate võlakoormus 60 protsendini SKT-st.