Kuidas LHV jõudis Danske laenuportfelli hiigelostuni?

Raamatus kirjeldatakse, kuidas Danske Bank oli andnud üliodavaid eluasemelaene, millest tekkisid kahtlused, et kas nad ikka plaanivad Eestisse jääda. Lisaks tekitas kõhklusi, et kuidas grupi varades üliväikese osaga pank teenis Eestis ulmeliselt suurt kasumit. Kui sondeeriti pinda, kas pank plaanib lahkuda ja on valmis müüma eraisikulaenude portfelli, siis alguses hämati, kuid kui häda käes, siis jõuti tehinguni. LHVl õnnestus osta laenuportfell, mis tõstis LHV uuele tasemele.