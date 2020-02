Kuidas lõpetada töösuhe, kui töötaja ei allkirjasta dokumente?

Lugeja küsib: Meie ettevõtte töötaja on haiguslehel. Ta saatis meile e-maili teel teate, et peale haiguslehe lõppemist ta enam tööle ei tule. Tööandjana oleme sellega nõus, kuid palusime tal tulla kontorisse lepingut lõpetama. Töötaja keeldus sellest. Kuidas me saame temaga töösuhte lõpetada, kui ta ei allkirjasta lõpetamise dokumente?

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja: Töölepingu seaduse kohaselt saab töösuhte üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt e-kirja, kirja, smsi teel. Suuline ülesütlemine on tühine. Kui töötaja on saatnud Teile kui tööandjale e-kirja, millest on võimalik järeldada, et töötaja soovib töösuhte üles öelda, siis on täidetud kirjalikku taasesitamist võimaldava vormi nõue. Kuna muid vorminõudeid peale kirjaliku taasesitamise võimaldamise pole ülesütlemisavaldusele esitatud, siis on töötaja saatnud Teile kehtiva ülesütlemisavalduse.

Avaldus muutub kehtivaks selle kättesaamisega ehk avaldus kehtib alates hetkest, kui saite töötaja e-kirja kätte. See tähendab, et eraldi lõpetamist pole tarvis teha. Töösuhe lõpeb avalduse alusel ja avaldusel märgitud töösuhte viimasel päeval teeb tööandja töötamise registrisse kande ja kannab üle lõpparve.