Kuidas on muutunud kaardimaksete käibed kaubagrupiti?

Balti riikidest on kaarditehingute käibekasvu taastumine olnud kõige aeglasem Eestis

Balti riikidest on kaarditehingute käibekasvu taastumine olnud kõige aeglasem Eestis. Kõige kiirem on see olnud Leedus, kus kaarditehingute käive taastus juba aprilli teisel poolel ning juunis kasvas kaarditehingute käive seal aastases võrdluses juba viiendiku võrra. Samuti oli Eestis kaarditehingute käibe vähenemine aprillis Balti riikidest kõige sügavam.

Sularaha väljavõtmine automaatidest väheneb

Sularaha väljavõtmise langus automaatidest on Eestis küll taandumas, kuid eelmise aastaga võrreldes see ikka veel väheneb. Erakliendi kaartidega võeti automaatidest juunis 16 protsenti vähem sularaha kui aasta tagasi. Juulis jätkus languse taandumine, kuid vahe eelmise aastaga jäi suureks. Samas on sel aastal jätkunud sularaha osakaalu vähenemine tehingutes.

Kaarditehingute käibe languse taandumine viitab eratarbimise paranemisele

Kaarditehingute käibe muutus iseloomustab hästi kogu eratarbimist. Eestis on eratarbimine aga ligi pool SKP-st. Seega viitab kaarditehingute käibe languse taandumine eratarbimise paranemisele. Juunis suurenes näiteks jaekaubanduse (mis on omakorda ligi pool eratarbimisest) müügimaht aastases võrdluses juba 7 protsenti. Samas tuleks arvestada, et Eesti elanikud on suurendamas oma hoiuseid, mille kasv kiirenes kohe pärast eriolukorra kehtestamist märtsis ning mis on seejärel püsinud kõrgel tasemel. Hoiuste kasv näitab ühest küljest elanike piiratud võimalusi tarbimiseks (näiteks reisimiseks ja meelelahutuseks), kuid ka nende ebakindlust. Hoiuste suurenemise võrra on eratarbimine väiksem. Suuremad hoiused on aga puhver võimalike riskide vastu.