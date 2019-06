Kuidas raha säästmisega ka lisatulu teenida?

Tallinna Hoiu-laenuühistuga on ligi üheksa tegutsemisaasta jooksul liitunud juba üle 2000 inimese. Liikmete sõnul on ühistu hoiused tõestanud end stabiilse ja riskivaba võimalusena oma säästude kasvatamiseks.

„Ma olen ettevaatlik inimene ja mõtlen rahalised tehingud ikka mitu korda enne läbi. Tallinna Hoiu-laenuühistu puhul tekitas minus kindlust see, et saan vajadusel alati oma säästud probleemideta välja võtta ilma, et peaksin juba kogutud intressitulu kaotama,“ selgitab 62-aastane Hannes.

Hannes on olnud ühistu liige praeguseks juba 5 aastat. „Lapsed rääkisid mulle hoiustamisest ning ma olen neile selle eest väga tänulik, sest minu hoiule pandud summa on kasvatanud intressitulu juba 1200 eurot. Ega ma aktiivne investor ei ole, mulle sobibki hästi kui raha niimoodi vaikselt juurde tiksub,“ on Hannes rõõmus.

70-aastane Irene näeb enda hoiuses neljandat pensionisammast. „Hoiuse intressist saan igal kuul enda pensionile natuke lisaraha, mis tuleb otse mu pangakontole. Saan kogutud intressitulust lubada endale igal aastal rohkem, kui võimaldaks mulle vaid mu pensioniraha. Sel suvel sõidame lapselapsega näiteks Jurmalasse veeparki, järgmiseks aastaks planeerin Türgi päikesereisi!“ räägib Irene.

Ühistu kui ühtne kogukond

Juhatuse esinaine Annely Ojamets nimetab ühistu ühe plussina asjaolu, et liikmetel on täielik otsustusõigus ühistu rahaasjades. „Me oleme huviklubi, mis ühendab inimesi, kes soovivad raha teenida ning kes kaitsevad üksteise õigusi. Kui tekib vajadus muuta ühistu põhikirja või tingimusi, siis tuleb kokku ühistu koosolek, kes muudatused omavahel läbi arutab ja otsuse langetab. Meile on hästi oluline, et ühistu asjades valitseks läbipaistvus ja usaldusväärsus iga liikme jaoks,“ selgitab ta.

Tegutsemisaja jooksul on ühistu arenenud ühtseks üle-eestiliseks kogukonnaks, mille aasta üks tippsündmuseid on suve lõpus toimuv pidulik koosviibimine, kuhu on kutsutud kõik ühistu liikmed. „Suvelõpu peost on saanud tõesti südantsoojendav sündmus, mille toimumist paljud juba aasta algusest pikisilmi ootavad,“ räägib ühistu esinaine.

Selle aasta augustis toimub ühistu pidulik koosviibimine juba neljandat korda. „Meile meeldib, et üritusel on võimalik inimestel kokku tulla, ühistu liikmed ja juhtkond saavad omavahel tuttavaks ja asju arutada ning üheskoos saab ka lihtsalt meeldivat muusikat ja õhkkonda nautida,“ tutvustab ta iga-aastast traditsiooni.

Kodumaine ja usaldusväärne

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud ja tegutseb finantseerimisteenuseid osutava ettevõttena põhikirja ja Eesti vabariigi õigusaktide alusel juba ligi üheksa aastat. Ettevõtte osakapital on kasvanud ligi 3 miljoni euroni (2 998 000€), mistõttu on tegemist Eesti ühe suurema hoiu-laenuühistuga.

„Eks üheksa tegutsemisaastat ning maht, milleni oleme kasvanud, tõestavad, et inimesed usaldavad meid. Praegusel turbulentsel finantsmaastikul on oluline kvaliteedimärgis kahtlemata ka see, et ajame Eesti oma asja. Selle eest oleme ka oma liikmetelt kiidusõnu saanud,“ lisab Annely.

„Kuna me ei võta ühistut pelgalt äriprojektina, vaid ühiste finantsalaste huvidega inimeste huviklubina, oleme me oma liikmetele andnud suurema otsustusõiguse ning alati võtame ka nende arvamusi ja tagasisidet kuulda. Me oleme asutus, mis ei kao niisama ära ega lõpeta tegevust oma liikmete selja taga,“ rõhutab Annely.

Sobib neile, kes ei soovi liigseid riske

Ühistu liikmeks saavad astuda nii juriidilised kui eraisikud ning mõlemal juhul on sisseastumismaksu suurus kõigest 10 eurot. Osamaksu alammäär füüsilisel isikul on 30 eurot ja juriidilisel isikul 300 eurot. Kui soovitakse võtta laenu, siis on osamaksuks 5 protsenti taotletavast summast.

Juhatuse esinaine kirjeldab hoiuühistu liikmeid kui kaalutletud otsustajaid, kes soovivad teenida lisaraha, samas liigseid riske võtmata. „Kuna ühistu annab laene üksnes kinnisvara tagatisel, on ühistusse raha paigutamine madala riskiga. Me ei paiguta vahendeid võlakirjadesse ega tegutseta aktsiaturgudel, samuti ei tegele ühistu kiir- ega tarbimislaenude andmisega,“ räägib Annely, kuidas on hoiustajate riskid miinimumini viidud.

„Üks meie põhilisi eeliseid pankade ja ka teiste hoiu-laenuühistute ees on meie suur paindlikkus. Inimesed ei riski oma raha meie hoiustele paigutades sellega, et raha jääb kuidagi kinni. Kui tekib kiire ja möödapääsmatu vajadus oma hoiule pandud säästude kasutamiseks, on võimalik raha juba enne tähtaega oma hoiuselt välja võtta,“ lisab Annely.

„Raha investeerimiseks on muidugi lõputult võimalusi: pikaajalisema vaatega otsustest paigutada oma raha aktsiatesse ja pensionifondi, ühisrahastuse, krüptoraha ja kinnisvarani välja. Rusikareegel on aga see, et mida suuremat tulusust lubatakse, seda kõrgemad on riskid ning võimalus oma rahast ilma jääda. Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub stabiilset kasvu minimaalsete riskide juures,“ rõhutab Annely.

Tallinna Hoiu-laenuühistu

Pensionile igakuine lisa Erinevad finantsettevõtted pakuvad hoiustele erineva määraga intresse. Kui keskmine hoiuseintress püsib nulli ja komakohtade juures või ulatub parimal juhul kolme protsendini, siis Tallinna Hoiu-laenuühistu saab oma liikmetele pakkuda koguni kuni 6% intressimäära.



Annely toob välja, et kõrge intressimäär aitab pakkuda olulist täiendust praegusele pensionile. „Eelmisel aastal jäi keskmine vanaduspension alla 450 euro kuus. Sellisest sissetulekust ei jää pensionäridel igakuiste kulutuste kõrval just eriti palju tagavaraks, et endale aeg-ajalt ka mõni reis või muu meelelahutus lubada. Meie liikmed on endale igal aastal intressidelt kenasti lisaraha saanud, et isiklikke unistusi teoks teha,“ räägib ühistu esinaine.



„Ega ootamatuid vajadusi ja kulutusi ei ole kunagi võimalik ette ennustada. Aga hea on teada, kui saab oma säästud usaldusväärsesse kohta kasvama panna ning need igal ajal ka välja võtta ilma, et intressides kaotaks,“ räägib Annely. „Paljud inimesed, kes hoiavad oma raha teiste ühistute hoiustel, ei tutvu eelnevalt nende lepingutingimustega, ning kui tekib vajadus raha juba enne tähtaega välja võtta, kaotavad nad oma kogutud intressid,“ lisab ta.



„Meie tugevus mitmete teiste seas on kindlasti meie toimiv ja demokraatlik tegevusformaat ning ühtehoidvatest finantshuvilistest koosnev kogukond, kes üksteist lisatulu teenimisel ja unistuste ellu viimisel aitab,“ rõõmustab Annely.



Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub võimalusi raha hoiustamiseks ja laenude võtmiseks. Esmalt tuleb astuda ühistu liikmeks: kirjutada avaldus ning tasuda sisseastumis- ja osamaks. Sisseastumismaksu suurus nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele on 10 eurot, osamaksu alammääraks füüsilistele isikutele on 30 eurot ja juriidilistel isikutele 300 eurot.



Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmete seas on nii vanemaid, kui nooremaid hoiustajaid, vanuses 45 kuni 85 aastat. Minimaalselt saab Tallinna Hoiu-laenuühistus hoiustada tuhat eurot, kuid investeeritud summad jäävad tavaliselt 10 000 kuni 25 000 euro vahele.

Tallinna Hoiu-laenuühistu kontor asub Tallinna kesklinnas Narva mnt 2.

Avatud E-R 8-18 ja L 10-15.

Lisainfo: www.erahoius.ee, info@erahoius.ee, telefon 663 0118.

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.