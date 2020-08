Kuidas suutis Eesti suurim joogitootja koroonaviiruse tingimustes müüki kasvatada?

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul ei jäänud ka nende ettevõte koroonapandeemiaga kaasnenud piirangutest puutumata. Kõige enam said pihta müük laevadele ja sadamatesse ning Horeca sektor, mis langesid esimesel poolaastal võrreldes mullusega pisut üle kolmandiku. Tulenevalt tekkinud olukorrast suunas ettevõte fookuse jõulisemalt välisturgudele, mis kompenseeris tekkinud müügilanguse. „Viimastel kuudel oleme teinud tugevat tööd ekspordi suunal ja saanud juurde nii uusi sihtriike kui ka kliente, mille tulemusena ekspordime täna ligi 50 riiki," ütles Noop.

Ettevõtte peamine ekspordiartikkel on lahjad alkohoolsed joogid, long-drink'id ja õlu. „Kuna eriolukord sulges palju baare ja restorane kõikjal Euroopas, siis tõusis välismaal oluliselt poest ostetavate valmiskokteilide müük," toob Noop välja müügikasvu põhjuseid. Ta lisas, et kokku müüs ettevõte Eestist välja esimesel poolaastal 13,3 miljonit liitrit (1330 merekonteineritäit) jooke. Ka eesootavad kuud tõotavad tulla ekspordis edukad. Juulis pandi teele ligi 300 konteineritäit jooke ja augusti mahudki liiguvad samas suunas. „Näis, mida toob sügis ning milliseks kujunevad selle aasta müügid lõplikult sisemaal ja travel trade'i segmendis, kuid usun, et kogu aasta tervikuna toob A. Le Coqile ekspordi osas väga hea tulemuse, mis aitab hoida meie müügimahte. Usun, et oleme tõusnud joogitööstuse suurimaks ekspordiettevõtteks Eestis," ütles Noop

Koroonapandeemia ajal pööras A. Le Coq erilist tähelepanu toodete ohutusele. Kõik purgitooted läbivad tootmises täiendava UV-desinfitseerimise ja saavad peale hügieenilise fooliumkatte. Kate muudab tooted tarbijatele oluliselt turvalisemaks ja hoiab purgisuu täiesti puhtana. See samm on ka välisturgudel hästi vastu võetud ja loob A. Le Coqi purgitoodetele tihedas ekspordikonkurentsis mõningase eelise.