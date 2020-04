Kuidas tuntud ärimees Richard Branson muutis meelt riigilt abiraha küsimise osas

Kuu aega kestnud läbirääkimiste tulemusel, kus Branson lootis kindlustada Austraalia valitsuselt 1,4 miljardi Austraalia dollari suuruse laenu, otsustas sealne valitsust sellele siiski eitava vastuse anda.

Investorite käed ka seotud

Ka ei saanud Virgini tänased investorid – Singapore Airlines, Nanshan Group, HNA, Virgin Group ja Etihad – tänastes oludes enam päästa lennufirmat, mis ei ole viimase kaheksa aasta jooksul kasumisse jõudnud ja on hoopis viie miljardi Austraalia dollariga miinuses.

Virgin Australia tegevjuht Paul Scurrah märkis, et kuigi ettevõtte aktsionärid tahtsid panustada lennufirma päästmisse, näevad need toetusmeetmed, mis nad oma valitsuselt on saanud, ette, et nad ei tohi neid rahalisi vahendeid ühtegi teise riiki suunata.

Sellest hoolimata loodab Richard Branson, et suudab vähemalt Suurbritannias kindlustada valitsuse toe Virgin Atlanticu püsimajäämisele. Kuigi ettevõte on küsinud riigilt 500 miljoni Briti naela väärtuses laene ja tagatisi, on Briti valitsuse võimalik samm aidata hädast välja ettevõte, mille omanikuks on miljardär ja 49% ulatuses USA lennufirma Delta Air Lines, saanud palju kriitikat.

Delta Air Lines on juba ka öelnud, et tema käed on seotud, kuna lennufirma peab keskenduma ennekõike iseenda ellujäämisele. Eelmisel nädalal palus Briti valitsus Virginil oma taotlust täiendada, kuna ministrid ei olnud esialgu ettevõtte taotlusest väga vaimustuses ja ei pea õigeks, et ettevõte ei otsi ise aktiivselt võimalusi mujalt vajaminev raha saada.

Ka Iiri päritolu odavlennufirma Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary kritiseeris kolmapäeval Bransoni rahaküsimist. „Ta küsis riigilt abi Flybe pankrotist päästmiseks. Nüüd ta küsib Virgin Atlanticu jaoks. Miks ta seda enda taskust ei võta?” tahtis O’Leary teada.