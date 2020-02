Kuidas üks Singapuris toimunud müügikonverents levitas koroonaviirust üle maailma

Singapuri terviseametnikud tegid kindlaks, et konverentsi järel haigestusid koroonaviiruse tagajärjel kaks Lõuna-Koreast pärit osalejat, üks Malaisia osaleja – kes nakatas ka oma õe ja ämma – , üks Suurbritannia osaleja, kes läks kõigepealt Alpidesse puhkama ja siis pöördus tagasi koju Suurbritanniasse, nakatades seeläbi Prantsusmaal viis inimest – sealhulgas kaks pereliiget – ja Suurbritannias veel viis inimest. Ka ühel hispaanlasel, kes puhkas Suurbritannia osalejaga samas kohas, avastati hiljem koroonaviirus. Ühtlasi haigestusid pärast konverentsi ka kolm Singapurist pärit osalejat.

Küsimus, mis huvitab kõiki, on aga see, kes üldse tõi koroonaviiruse konverentsile? Singapuri tervisehoiuametnikud uurisid välja, et müügikonverentsil osalesid ka mitmed hiinlased, osad neist olid pärit Hubei provintsist, kus Wuhani linnast on saanud viiruse epitsenter. Küll aga ei ole Singapuri võimud siiamaani täpset viiruse levikuteekonda selgeks teinud. Ka ei ole tänaseni mitte ükski konverentsil osalenu viiruse tõttu surnud.