Kuidas võidelda Hiina kopeerijatega? Ühe firma edulugu näitab teed

Tim Meade tundis Hiina kohvri- ja lukutootja omanikke aastaid. Nii hästi, et ta veetis mitmeid õhtuid nendega alkoholi juues ning perekonnast, sõpradest ja puhkustest rääkides. Niisiis oli väga raske, kui Meade, Travel Sentry SA nimelise firma juht, sai teada karmist juhtumist. Travel Sentry tegeleb nimelt litsentsilepingute alusel lukkude tootmisega. Need on erilised lukud, mida saavad avada lennujaama turvakontrolli töötajad. Mees avastas, et Hiina tootja oli raporteerinud tunduvalt väiksemast kogusest nende lukuga kohvritest kui nad reaalsuses tootsid. See tähendab, et nad varastasid lukufirma tehnoloogiat. Kolm kuud hiljem sai Meade teada, et pettus toimus ka teist korda. Kokku puudutas see 4 miljonit litsentseerimata lukku.

2019. aasta külmal jaanuarikuu päeval astus Meade tehasesse ja palus omanikel tulla koosolekute ruumi. Ta näitas neile tõendeid - tehasest tulnud lukke, millel oli peal Travel Sentary logo, aga millest ei oldud raporteeritud. Meade'ile ei meeldinud idee, et ta kaotab oma suuruselt viienda kliendi. Samas ei saanud ta oma endistel sõpradel lasta samamoodi jätkata. Ta lõpetas lepingu ja pani tehase musta nimekirja. „Me kutsume seda kana tapmiseks, et hirmutada ahvi," tõi Meade võrdluse. Nad on Hiina tootjate seas tuntud kui konkreetsete ja kiirete võtete kasutajad.

Kõik põhineb usaldusel

Pole ka ime, sest nende firma äri põhineb täielikult usaldusel. Nende ainus toode on lukk, mis avaneb erilise võtme abil. Näiteks USAs on reegel, et lennujaama turvatöötaja võib kohvri luku purustada, kui ta seda avada ei saa. Ostjad usaldavad, et kohvril olevat lukku saavad lisaks neile avada tõesti vaid turvatöötajad. Travel Sentry peab aga usaldama tootjaid, kes nende lukke toodavad. Peaaegu kõik asuvad Hiinas.

Pärast New Yorgi terrorirünnakuid ja sellele järgnenud lennujaamade turvalisuse olulist tõhustamist, sündiski idee firma loomiseks. Nende ettevõte on väike, seal on vaid 15 töötajat, aga nad on müünud enam kui 600 miljonit litsentsi. Nende lahendus on kasutusel enam kui 700 lennujaamas 55 riigis. Kuni koroonakriisini kasvas nende käive 15% aastas. Firma suurim peavalu on see, et nad maksavad suuri summasid kohtuvaidluste peale.