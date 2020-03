Kuigi rubla kukkus, ei jooksnud narvalased eile veel üle piiri odava kauba järele

Kuigi Narva väikestes vahetuspunktides kursid erinesid, ei olnud need erinevused olulised – keegi ei kiirustanud rubla hinda muutma ja ühe euro eest ei saanud rohkem kui 76 rubla.

Forexi rahvusvahelisel turul jõudis euro hind eile 86 rublani. Moskva börs seoses naistepäeva puhul üle kantud puhkepäevaga ei töötanud.

„Meil võib euro praegu saada 76 rubla eest ja see on isegi rohkem kui kurss Peterburi pangas Ligovski prospektil, millele me alati orienteerume,” ütles Delfile Narva piiripunkti juures asuva väikese valuutavahetuspunkti töötaja.

Peterburi pankades valuutakursse kontrollides selgus, et paljudes ei oldud kursse pärast eelmist nädalat muudetud ja need vastasid Narva tasemele. Näiteks Sberbankis maksis euro 81,42 rubla, Alfa-bankis 82,77 rubla ja Eesti Swedbankis 81,9 rubla.

Narva-Ivangorodi piiril oli eile veel rahulik. Ivangorodi poodidesse minejate järjekordi kogu päeva jooksul näha ei olnud.

Seni ei ole Eesti poole elanikud kunagi jätnud kasutamata võimalust osta Venemaalt midagi odavalt, kui rubla kurss on euroga võrreldes järsult kukkunud, aga hindu ei ole jõutud Vene poodides veel tõsta.