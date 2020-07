Kuigi Soome on piiranguid vähendanud, on ebakindlus Tai marjakorjajate suhtes suur

Lapimaa murakad. Foto: Scanpix, PantherMedia / Gaby Fitz

Kuigi Soome valitsus teatas, et Taist pärit marjakorjajad võivad riiki tulla, kui neil on olemas Soome tööandja kutse, siis on olukord jätkuvalt segane, sest marjakorjajad ootavad Tai võimude luba.