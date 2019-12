Kuigi teaduse ja arenduse kulud kasvavad, on need veel eesmärgist väga kaugel

Ettevõtlussektori kulutused teadus- ja arendustegevusele olid möödunud aastal vaid 0,6% SKP-st. Üle 40% teadus- ja arendustegevuse kulutustest tehakse info ja side tegevusalas, eelkõige just programmeerimises. See tegevusala andis ka suurima panuse ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kogukulutuste kasvu. Info- ja side tegevusala järel olid suuremad teadus- ja arendustegevuse kulutused veel finantsteenustes, elektroonikatööstuses ja elektriseadmete tootmises.

Swedbanki tööstusettevõtete uuringu järgi kavatsevad ligi pooled töötleva tööstuse ettevõtetest tõsta lisandväärtust panustades teadus- ja arendustegevusse. Ligi viiendik teeb juba koostööd teadus- ja arendusasutustega, sealhulgas 75% TalTechiga ja 15% Tartu Ülikooliga. Töötlevas tööstuses plaanivad lähiaastatel teadus- ja arendustegevusse investeerida kõige enam toidu- ja puidutööstus.

Kui vaadata investeeringuid, siis on mittefinantsettevõtetes teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringute osakaal seal viimastel aastatel suurenenud. Valitsemissektori investeeringutes on nende osakaal pikemas tagasivaates samuti tõusnud, kuid 2017. ja 2018. aastatel toimus tagasiminek.

Teadus- ja arendustegevuses tegutsevad töötajad tegelevad selle valdkonnaga üha suurema osa oma tööajast

Teadus- ja arendustegevusega otseselt seotud töötajate arv oli möödunud aastal ligikaudu 9500 ehk 1,4% koguhõivest. Kuigi see number möödunud aastal veidi vähenes ning see on langenud ka pikemas tagasivaates, on täistööajale taandatud töötajate arv, kes tegelevad teadus- ja arendustegevusega viimastel aastatel hoopis tõusnud. See tähendab, et teadus- ja arendustegevuses tegutsevad töötajad tegelevad selle valdkonnaga üha suurema osa oma tööajast.

Eesti on oma teadus- ja arendustegevusega seotud kulutuste intensiivsusega EL liikmesriikide nimekirja keskel