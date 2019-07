"Kuigi tulemused ei rahulda, on suund õige!" Rakvere lihakombinaadi omanik suutis kahjumit vähendada

HKScani käive oli teises kvartalis 439,4 miljonit eurot. Mullu samal ajal oli see 433,5 miljonit eurot. Maksueelne kahjum oli teises kvartalis 10 miljonit eurot. Eelmisel aastal samal ajal oli see olnud pea poole suurem ehk 19,4 miljonit eurot.

Poolaasta kokkuvõttes jäi HKScani käive pisut eelmise aasta tulemusele alla: mulluse 844,5 miljoni euro asemel müüdi nüüd kuue kuu kokkuvõttes toodangut 841,2 miljoni euro eest. Maksueelne kahjum vähenes poolaasta kokkuvõttes eelmise aasta 40,1 miljonilt eurolt 27,3 miljoni euroni.

„Kuigi tulemused ei rahulda, on suund õige,“ lausus ettevõtte juhatuse esimees Tero Hemmilä börsiteates, lisades, et paranemine on eelmise aastaga võrreldes olnud märkimisväärne.

Tema sõnul on kulude kokkuhoid hakanud ära tasuma. Suurim mõju tulemsute paranemises on tema sõnul olnud Soome linnulihatootmisel.