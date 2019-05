Kukemelk: kui Nordica ei suuda kasvada headel aegadel, ootab languse ajal ees Estonian Airi saatus

Absoluutselt, aga siin on miinused ja plussid. Sloveenia oli ja on endises Jugoslaavias kõige rikkam piirkond ning siin piirkonnas liikumiseks on juba suur nõudlus. Me oleme suhteliselt heas positsioonis ühendamaks kogu Balkan Ljubljanaga.

Samal ajal otsib Nordica juhti. Kas sellele kohale kandideerida ei tahtnud?

Isegi kui oleks pakutud või pakuti, ma ei oleks nõustunud või ei nõustunud. Mõningane vahe peab sees olema. Tänasel hetkel ma ei näe, et ma tahaksin riigi omanduses ettevõttesse tagasi minna.

Miks?

See võimekus, kuidas kiiresti ja efektiivselt muudatusi ellu viia ja kuidas otsustusprotsessi aluseks on sisuliselt üks nõukogu liige, kes ütleb jah või ei versus pikk bürokraatlik protsess. Ning muidugi ka see, et riigifirmas ei sõltu otsused vaid majanduslikest kaalutlustest. Seepärast pole ka riigifirmad tihti konkurentsivõimelised.

Samas Adria näitel võib siis öelda, et kuuludes ka eraomanikule, seisab lennufirma ikkagi Sloveenia riigi huvide eest?

Adria huvi on ikkagi eelkõige teenida raha. See on iga äriühingu eesmärk. Kui riik peaks nüüd maha müüma Nordica nagu siin Adriaga tehti, siis riik peab ise tagama, et riigi pakkumus oleks firmale atraktiivne. See on see koht, kus Eestil on suur töö teha - milline on Eesti lennunduse tulevik, strateegia? Mõned aastad tagasi mahtus see poolele leheküljele. Eestil on seda väga vaja, eriti vaadates kuidas Nordica vähendab oma lende ja sagedusi. Ehk et mis on Tallinna ja Eesti pakkumusväärtus. Loodetavasti seda hakatakse ka tegema, sest Eesti lennunduse juhtpositsioonid on kõik välja vahetumas.

Nordicas on juba praegu palju vahetusi toimunud, aga kas paremuse poole?

Eks seda saabki tagantjärgi hinnata. Kui mina eelmise aasta sügisel Nordicast lahkusin, ütlesin Hannesele [Hannes Saarpuu, eelmise nädalani Nordica juht-toim.], et meie nägemused ei ühti. Ma ei usu, et tema nägemus töötab, aga ma loodan, et töötab. Ma oleksin üllatunud kui eeloleval talveperioodil jätkab Nordica praeguseski mahus lendamist. Ma usun, et Nordicast on saamas valdusettevõte, mis vaid omab Regional Jet'i ja ei teosta Tallinnast regulaarlende. Selle põhjus on lihtne - AirBaltic lendab sisuliselt kõigil Nordica liinidel dubleerivalt.

Aga seda ütleb nii Jan Palmer kui Saarpuu, et miks raha põletada koos AirBalticuga, et Nordica aktiviseerub jälle siis kui teised ära väsivad?

See loogika on väga tore, aga kui AirBaltic ära väsib, siis meil on ju järgmine Estonian Airi kaasus ja Euroopa Komisjon paneb selle kinni. Kuidas see saab nii olla, et kui konkurent hindab, et turg ei ole jätkusuutlik, otsustab Eesti riik, et ei, meie arvates ikka on, paneb raha sisse ja hakkame ise lendama kahjumlikke liine. Praegu on lennunduses head ajad ja kui headel aegadel ei suuda kasvu näidata, siis ma tahaks näha millistel tingimustel suudab riigifirma opereerida kasumlikult majanduslanguse ajal.

Regional Jeti heade tulemuste arvelt?

Eh, jah...ristsubsideerimine pole Euroopa Liidus lubatud. Ja Regional Jetil pole oma kommertsplatvormi. Lennundus on mahuäri. Piltlikult - kui sul on kuus lennukit või üks, pead sa ikka piletikassat ja kodulehte ülal pidama.