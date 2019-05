Kuldar Väärsi pani oma raha Milrem Roboticsi päästmisse, kuid ei tea veel, kas see kõik ennast ära tasus

2018. aasta kevadel oli Milrem Robotics raske valiku ees, kuna eelneval aastal oli keskendutud vaid ühe suure, 5000 robotist koosneva USA hanke võitmisele, kus ettevõte pääses küll esimese kümne ettevõtte hulka, kuid hanget ei võitnud – seetõttu müüs Väärsi enda osaluse Milrem LCM-is bussiärimees Hugo Osulale ja ostis oma korda tema osaluse Milrem Roboticus välja.

Kuigi pärast osaluse müügist saadud raha suunamist Milrem Roboticusse on Väärsi veendunud, et ettevõte teeb tooteid turu jaoks, mis lähiajal väga kiiresti kasvama hakkab, ei taha ta numbritest veel rääkida: "Selgelt me täna ka ikkagi investeerime rohkem kasvu, kui me raha teenime."

Kui 2016. aastal oli Creditinfo andmetel oli Milrem AS-i, mis kuulub nüüd Väärsile, müügitulu üle 3,5 miljoni euro, siis 2017. aastal langes see alla 2,5 miljoni. Kui 2016. aastal oli ettevõtte kasum natuke üle 21 000 euro, siis 2017. aasta lõpetati üle 336 000 euro suuruse miinusega.